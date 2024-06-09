Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 13 0

Причиной смерти Антона Еговцева стали восемь ножевых ранений, полученных во время драки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra; 5-tv.ru

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Суд в Лобне арестовал Дмитрия Матвеева, обвиняемого в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, сроком на два месяца. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Заместителя председателя движения «Зов народа» убили в ночь на 7 июня в Подмосковье. Ранее председатель движения Сергей Зайцев рассказывал, что у Антона был конфликт с навязчивым поклонником его супруги Дмитрием Матвеевым, который буквально преследовал ее.

После заявлений Еговцева правоохранители проводили с мужчиной разъяснительные беседы. Ранее Матвеев даже ломился к семье в квартиру, угрожал Антону физической расправой и хотел заставить его уехать из города.

Нападение произошло в подъезде. Зайцев предполагает, что Еговцев не смог дать отпор из-за плохого самочувствия. Нападавший нанес ему несколько ножевых ранений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова.

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