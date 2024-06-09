«Совершенно другой диагноз»: актрису Маргариту Терехову выписали из больницы
Актрису Маргариту Терехову выписали из больницы
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Дочь артистки рассказала о ее состоянии.
Известную актрису Маргариту Терехову выписали из больницы, сейчас знаменитость находится дома. Об этом KP.RU сообщила ее дочь Анна Терехова.
Наследница звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» опровергла все слухи о том, что причиной госпитализации ее матери стало желудочно-кишечное кровотечение.
«Мама всего три дня провела в больнице. У нее не было никакого желудочно-кишечного кровотечения, о чем все написали. Совершенно другой диагноз», — сказала она.
По словам Анны, сейчас с Маргаритой Борисовной все в порядке. Она также отметила, что в домашней обстановке матери будет легче восстановиться. Почему актриса оказалась в медучреждении, до сих пор неизвестно.
Артистка много лет борется с неизлечимым недугом — болезнью Альцгеймера. Сейчас она, в основном, лежит или сидит с помощью сиделки. Знаменитость не может говорить, однако Анна уверена, что мама «все понимает и чувствует».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о состоянии Александра Михайлова.
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