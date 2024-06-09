«Совершенно другой диагноз»: актрису Маргариту Терехову выписали из больницы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 67 0

Актрису Маргариту Терехову выписали из больницы

«Совершенно другой диагноз»: актрису Маргариту Терехову выписали из больницы

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Дочь артистки рассказала о ее состоянии.

Известную актрису Маргариту Терехову выписали из больницы, сейчас знаменитость находится дома. Об этом KP.RU сообщила ее дочь Анна Терехова.

Наследница звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» опровергла все слухи о том, что причиной госпитализации ее матери стало желудочно-кишечное кровотечение.

«Мама всего три дня провела в больнице. У нее не было никакого желудочно-кишечного кровотечения, о чем все написали. Совершенно другой диагноз», — сказала она.

По словам Анны, сейчас с Маргаритой Борисовной все в порядке. Она также отметила, что в домашней обстановке матери будет легче восстановиться. Почему актриса оказалась в медучреждении, до сих пор неизвестно.

Артистка много лет борется с неизлечимым недугом — болезнью Альцгеймера. Сейчас она, в основном, лежит или сидит с помощью сиделки. Знаменитость не может говорить, однако Анна уверена, что мама «все понимает и чувствует».

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«Совершенно другой диагноз»: актрису Маргариту Терехову выписали из больницы

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