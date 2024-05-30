«Желаем ему выздоровления»: что известно о состоянии Александра Михайлова

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 174 0

После госпитализации Александр Михайлов чувствует себя лучше

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артист приехал в Читу на XI Забайкальский Международный кинофестиваль, однако там его госпитализировали.

В Чите госпитализировали народного артиста России Александра Михайлова, который приехал туда, чтобы посетить XI Забайкальский Международный кинофестиваль. Сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Чтобы выяснить подробности этой ситуации, 5-tv.ru связался с супругой и директором артиста Оксаной Михайловой.

По словам жены, сейчас со звездой фильма «Любовь и голуби» все хорошо. Более того, несмотря на госпитализацию, артист появится на мероприятии.

«Уже все хорошо. Александр Яковлевич будет выходить на красную дорожку и будет открывать фестиваль в Чите», — сказала Михайлова.

Супруга сообщила, что причиной резкого ухудшения самочувствия артиста является усталость, недосып, а также недолеченная пневмония.

«Усталость и недолеченная пневмония дало такой сбой. Но сейчас все хорошо», — говорит Оксана.

Информацию о госпитализации артиста подтвердил и Минкульт Забайкальского края.

«Минкультуры Забайкальского края постоянно контактирует с ним и его родными. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

В публикации правительства также подтверждается, что у Михайлова повысилась температура, и актера доставили в больницу с подозрением на пневмонию.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии здоровья Маргариты Тереховой.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
89.79
0.53 97.13
0.24
Грядет непростое время: какие знаки зодиака столкнутся с трудностями в лю...

Последние новости

20:52
«Муж сделал все, что мог»: как прошли последние дни Анастасии Заворотнюк
20:38
Национальная интернет-премия: проект НМГ «Пацаны меняются» победил в номинации социальная интернет-акция
20:30
Дотянуться до мирных: как украинские спецслужбы готовили серию терактов в Крыму
20:14
«Чудовищное разрушение»: Домогаров раскроет подробности ухода из театра Моссовета
20:05
Стало известно место и время прощания с Анастасией Заворотнюк
19:58
Евросоюз утвердил запретительные пошлины на импорт зерна из России

Сейчас читают

Газ не включали, а долг растет: жильцов предупредили о главной ошибке с показаниями счетчиков
«Конкуренция остра как никогда, всем нужны российские туристы»
Мартынов о безразличии нынешнего общества: «Пырнули ножом — все проходят мимо»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео