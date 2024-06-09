«Отсутствие макияжа и немытая голова»: Решетова отказалась от ухода за собой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 44 0

Модель Решетова: отсутствие макияжа и немытая голова помогают все успевать

«Отсутствие макияжа и немытая голова»: Решетова отказалась от ухода за собой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Почему бывшая Тимати больше не следит за своей внешностью?

Модель Анастасия Решетова призналась подписчикам в социальных сетях, что теперь уделяет меньше времени уходу за внешностью. Она опубликовала фотографию, на которой предстала без макияжа и в бейсболке на голове. Соответствующий снимок можно увидеть в материале Teleprogramma.pro.

Решетова рассказала, что нашла несомненные плюсы в отказе от повседневного ухода за собой.

«Я поняла, что причина того, что я все успеваю, это — отсутствие макияжа и немытая голова», — написала она.

И все же такой расслабленный образ для модели является исключением. На днях Решетова похвасталась перед подписчиками свежим маникюром, а также показала новое кольцо с массивным камнем на безымянном пальце. Можно ли поздравлять модель с помолвкой или нет — пока неизвестно. Сама Анастасия никак не прокомментировала ситуацию.

В последнее время модель не делится подробностями своих отношений. Она также заявляла, что устала комментировать ложные слухи о своей личной жизни и оправдываться за приписываемые ей несуществующие романы с женатыми богачами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сысоева пообещала показать красоты родного Красноярска Саше Стоуну.

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