Тигр несколько месяцев терроризирует аэродром под Хабаровском

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Дикий зверь пугает собак и утаскивает их в лес.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тревожные новости из Хабаровского края, где местный аэродром Калинка терроризирует амурский тигр. Ситуация настолько серьезная, что служащие даже вынуждены были придумать самодельный отпугиватель. Дикая кошка уже сорвала с цепи и утащила в лесополосу целого алабая.

Чтобы не стать жертвой тигра, теперь прежде, чем выйти на обход территории, дежурный берёт в карман фальш-фейер и несколько раз бьёт молотком по пустому огнетушителю. Резкий и звонкий звук металла разлетается на сотни метров. Недавно собаки снова заволновались, а одна и вовсе убежала!

«Сегодня опять у нас сорвалась собака, вот за этим домом у нас тоже алабай, и ночью сорвалась. Реакция у собак после нападения была какая — все сидели в будках, днем, ночью, никто не выходил, то есть собаки по поведению были напуганы», — отмечает Андрей Воронин, сотрудник службы безопасности аэродрома.

На аэродром уже приехали охотоведы, которые и рассказали сотрудникам, что только резкий звук и огонь могут отпугнуть хищника. По всему периметру провели свето-шумовую терапию. Все надеются, что тигра удастся прогнать хотя бы на какое-то время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении акулы на туриста на Мальдивах.

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