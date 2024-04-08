Акула впервые напала на туриста на Мальдивах и едва не оставила его без ноги

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 89 0

Мужчину экстренно прооперировали, ему предстоит долгое восстановление.

Акула впервые напала на туриста на Мальдивах и едва не оставила его без ноги

Фото: www.globallookpress.com

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Акула напала на отдыхающего в водах Атолла Нуну, входящего в состав Мальдивских островов. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры последствий атаки хищника.

Судя по фото, турист едва не лишился ноги после встречи с акулой и потерял много крови. Как сообщает источник 5-tv.ru, мужчине провели сложную операцию, его жизни и здоровью ничего не угрожает, однако понадобится долгая реабилитация.

5-tv.ru

По предварительной информации, акула напала на постояльца отеля Mӧvenpick. Однако там отрицают это. В заведении отказались комментировать инцидент, заявив, что им не поступало сообщений о нападении акулы на их клиента.

Детали произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Египта рассматривают возможность отстрела акул-мако, которые в этом году приплыли на мелководье слишком рано и грозят сорвать курортный сезон на побережье Красного моря.

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