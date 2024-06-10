Браться за тонометр: как правильно мерить артериальное давление

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Кандидат медицинских наук Шишонин: нельзя мерить давление три раза подряд

Браться за тонометр: как правильно мерить артериальное давление

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Каких инструкций стоит придерживаться, чтобы получить точный результат?

При гипертонии необходимо следовать важным правилам во время измерения артериального давления, которые помогут узнать точный результат. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Александр Шишонин в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам специалиста, самой распространенной ошибкой является привычка проверять точную цифру по три раза подряд. Это вызывает у организма стресс, и результаты могут оказаться некорректными.

Кроме того, измерять давление следует только механическим тонометром, а полученные цифры сравнивать со средним значением за предыдущие дни.

Проводить процедуру эксперт рекомендует исключительно в спокойном состоянии, но в любое время суток. Однако сразу браться за тонометр после пробуждения не стоит, организму необходимо время, чтобы окончательно проснуться.

Также будет правильным менять время проведения процедуры, это позволит не испытывать постоянный стресс от страха забыть измерить давление или сделать это невовремя. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что делать, если на даче прихватило спину.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
88.76
0.02 96.69
0.12
Рожок или лакомка: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

14:26
Министры иностранных дел стран БРИКС прибыли в Нижний Новгород на совещание
14:18
В Швейцарии заявили о планах 90 стран принять участие в конференции по Украине
14:10
«Таю от нежности»: Арзамасова раскрыла детали своей второй беременности
14:05
Более 30 украинцев прорвались через границу Венгрии на военном грузовике
13:52
Браться за тонометр: как правильно мерить артериальное давление
13:34
Проукраинское большинство: в Кремле оценили итоги выборов в Европарламент

Сейчас читают

Некуда отступать, «точка невозврата» пройдена — организаторы протеста в Армении
Умерла Мальвина из «Золотого ключика»: Москва прощается с Галиной Свербиловой
«Спасибо, что помогла»: Анна Заворотнюк столкнулась с мистикой после смерти мамы
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака