В Казани временно ограничили работу аэропорта

Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Введены временные ограничения работы аэропорта Казани для обеспечения безопасности полетов самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня (понедельник) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения», — говорится в публикации.

Как уточнили 5-tv.ru в пресс-службе Росавиации, с 08:02 по московскому времени аэропорт столицы Татарстана не принимает и не отправляет самолеты до особого распоряжения. Рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и работники воздушной гавани в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.