Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану в 2020 году

Две страны — участницы ОДКБ оказывали помощь Азербайджану в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. И я знаю по крайней мере две страны — участницы ОДКБ, которые участвовали в планируемой против нас подготовке к войне», — цитирует Пашиняна агентство Новости–Армения.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин и Никол Пашинян в ходе встречи в Москве согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда армянских областей.

При этом пограничники останутся на границе Армении с Ираном и Турцией. Там они «продолжат выполнять свои функции», отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.