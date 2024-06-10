«Не надо забывать»: Путин о соблюдении человеческих условий в колониях

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Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

Путин: осужденные в колониях должны содержаться в человеческих условиях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcherf; 5-tv.ru

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Во многих местах отбывания наказания сделан ремонт, но некоторые объекты все еще требуют вложений.

Осужденные, отбывающие наказание в колониях, должны содержаться в человеческих условиях. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

На встрече омбудсмен сообщила о большом количестве обращений, которые связаны с условием содержания в колониях. По словам Москальковой, многие учреждения ФСИН отремонтированы и стали лучше. Однако некоторые все-таки требуют вложений, причем не только материальных, но и «вложений души и творческого подхода».

«О материальных тоже не надо забывать. Там много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», — заявил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст разрешил носить пижамы и леггинсы в воспитательных колониях. В новом указе есть подробное описание того, как должна выглядеть разрешенная одежда.

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