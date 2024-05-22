Минюст разрешил носить пижамы и леггинсы в воспитательных колониях

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 18 0

В новом указе есть подробное описание того, как должна выглядеть разрешенная одежда.

Минюст разрешил носить пижамы и леггинсы в воспитательных колониях

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Осужденным в воспитательных колониях отныне можно носить шорты, леггинсы, пижамы и домашние халаты. Соответствующий указ подписал глава Минюста Константин Чуйченко.

В документе есть подробное описание того, как должна выглядеть разрешенная одежда. Например, леггинсы должны быть плотными, черными и сделанными из трикотажа без боковых швов и с эластичной тесьмой на талии.

Помимо этого, перечисляется разрешенное количество указанных вещей на одного человека и срок носки. Халаты же будут из хлопчатобумажного махрового полотна зеленого цвета светлых тонов с застежкой на молнию и с круглой горловиной без воротника, или же из хлопчатобумажной фланели с набивным рисунком мелкого или среднего размера, сказано в приказе.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСИН представила новые образцы спецодежды для осужденных.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.41
-0.24 98.30
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:37
ЕС предупредили о последствиях кражи активов России
3:29
Трагедия произошла с Боней после возвращения в Монако
3:00
День поминовения Николая Чудотворца: что можно и нельзя делать 22 мая
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
2:28
Минюст разрешил носить пижамы и леггинсы в воспитательных колониях
2:16
Все очень плохо. Миддлтон предрекли облысение и серьезные проблемы с кожей

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила, почему фастфуд и газировка могут стать причиной вечно грязной головы
«Все в руках иранцев. Если скажут, что теракт, то будет война»: что сгубило Раиси
Под влиянием черной магии: есть ли «венец безбрачия» у Димы Билана
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео