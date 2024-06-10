Мэр Москвы открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 7 0

В корпусе сделали единое многофункциональное пространство — там есть все необходимое для оказания экстренной и неотложной помощи детям.

Мэр Москвы открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр столицы Сергей Собянин открыл после реконструкции приемное отделение Морозовской больницы. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, в корпусе сделали единое многофункциональное пространство — там есть все необходимое для оказания экстренной и неотложной помощи детям. В частности, отделение оснастили современным оборудованием.

Для разных категорий пациентов теперь есть отдельные входы и зоны приема, а для въезда машин скорой помощи построили отапливаемый крытый тамбур. Помимо этого, в корпусе появились комфортные зоны ожидания.

«Специалисты смогут принимать до 500 неотложных пациентов в день. В распоряжении врачей — малая операционная для малоинвазивных вмешательств и клинико-диагностическая лаборатория», — рассказал Собянин.

Он напомнил, что программа по реконструкции экстренных приемных отделений реализуется в настоящее время во всех клиниках города. Только в текущем году были завершены работы в девяти крупных больницах: все обновленные отделения переходят на новый стандарт оказания помощи.

«Благодаря разделению потоков поступающих, продуманной логистике и современному оборудованию время пребывания пациентов и их родных в приемном отделении существенно сократится», — пообещал градоначальник.

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