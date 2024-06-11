В Москве задержали сотрудника научно-исследовательского института ФСИН РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Москве задержали сотрудника научно-исследовательского института ФСИН РФ

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В Москве сотрудника научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержали по подозрению в совершении преступления. 

«Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За что именно задержан сотрудник ФСИН и другие подробности дела не уточняются.

Ранее в Москве оперативники собственной безопасности (УСБ) задержали сотрудника столичной полиции при получении взятки в размере 25 миллионов рублей.

Следствие установило, что в октябре 2023 года оперуполномоченный УВД по ТиНАО Москвы получил сведения о причастности гражданина к ряду противоправных действий. Полицейский собрал информацию о частной жизни последнего и предложил помочь избежать наказания за вознаграждение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный суд заключил под стражу заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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