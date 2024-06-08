Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области Вахрина по делу о взятке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 66 0

По стражей он пробудет почти два месяца.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы/ moscowcourts; 5-tv.ru

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Басманный суд заключил под стражу заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что под стражей Вахрин пробудет почти два месяца — до 8 августа текущего года.

Заместитель губернатора Тюменской области проходит фигурантом по делу о получении взятки в особо крупном размере. Конкретная сумма не называется. Других деталей дела также не приводится.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности суда над экс-главой «Автодора» Сергеем Кельбахом. Ему грозит до до 14 лет лишения свободы.

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