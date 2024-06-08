Суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области Вахрина по делу о взятке

Басманный суд заключил под стражу заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Уточняется, что под стражей Вахрин пробудет почти два месяца — до 8 августа текущего года.

Заместитель губернатора Тюменской области проходит фигурантом по делу о получении взятки в особо крупном размере. Конкретная сумма не называется. Других деталей дела также не приводится.

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