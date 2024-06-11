«Именно в это время»: почему недостаток сна приводит к набору веса

Правильный режим может помочь организму даже похудеть, но чем чреват недостаток отдыха?

Недостаток сна может спровоцировать дисбаланс гормонов, приводящий к постоянному чувству голова. Об этом нутрициолог Катерина Кузина рассказала в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, недостаток сна приводит к повышению уровня гормона голода грелина, а также понижению уровня другого гормона, отвечающего за чувство насыщения — лептина. Из-за этого возрастает тяга к еде, особенно калорийной. Вкупе с недостатком подвижности это приводит к появлению лишних килограммов.

Решить проблему с дисбалансом грелина и лептина может помочь правильный режим. Для этого нужно ложиться всегда в одно время, даже если это выходные или праздничные дни. По словам Кузиной, идеальное время — до 22:00.

«Именно в это время вырабатывается мелатонин», — отметила она.

Также специалист рекомендовала отказаться от кофеина за шесть часов до сна, а также от гаджетов — за час до планов лечь в кровать.

В заключение нутрициолог добавила, что процесс похудения неразрывно связан с правильным режимом сна. Только с заботой от отдыхе для организма получится избавиться от лишних килограммов.

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