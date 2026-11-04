Едите меньше, а вес не уходит? Что может мешать похудению

Врач-эндокринолог Зятикова: гормональные сбои могут мешать похудению

Вы сократили порции, отказались от сладкого, стараетесь больше двигаться, но цифры на весах словно застыли. Знакомая ситуация? Такое состояние называют плато. Однако не всегда причина в том, что организм привык к новому режиму. Иногда снижению веса могут мешать заболевания и нарушения обмена веществ. О том, какие обследования стоит пройти в такой ситуации, рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер» врач-эндокринолог Московской клиники Ирина Зятикова.

Начать стоит с терапевта или врача общей практики. Специалист оценит состояние здоровья, расспросит о питании, образе жизни и изменениях веса, а затем при необходимости направит к эндокринологу или другому профильному врачу.

Эндокринолог проверит, нет ли нарушений в работе щитовидной железы и других гормональных систем. Гастроэнтеролог поможет разобраться с жалобами на пищеварение. Если проблема связана с пищевыми привычками, врач может порекомендовать консультацию диетолога.

Главное — не пытаться самостоятельно найти у себя десяток заболеваний по результатам анализов из интернета.

Какие анализы помогут найти причину

Единого списка исследований для всех худеющих не существует. Врач учитывает возраст, жалобы, хронические заболевания и результаты осмотра. Однако в некоторых случаях могут понадобиться следующие анализы.

Общий анализ крови. Помогает выявить анемию и некоторые признаки воспалительных процессов. При дефиците железа человек может быстрее уставать, испытывать слабость и меньше двигаться.

Биохимический анализ крови. Позволяет оценить работу печени и почек, проверить уровень глюкозы и другие показатели обмена веществ.

ТТГ и свободный Т4. Эти показатели помогают оценить работу щитовидной железы. При снижении ее функции могут появляться слабость, отечность и изменения массы тела.

Глюкоза и гликированный гемоглобин. Помогают проверить углеводный обмен и выявить нарушения, связанные с уровнем сахара в крови.

Инсулин. В отдельных случаях врач назначает его вместе с глюкозой натощак, чтобы оценить возможные нарушения чувствительности тканей к инсулину.

Гормоны надпочечников и половые гормоны. Их проверяют при наличии симптомов, которые могут указывать на гормональные нарушения. Например, анализы могут понадобиться при подозрении на синдром поликистозных яичников.

Ферритин, витамин B12 и витамин D. Эти показатели помогают выявить возможные дефициты, которые могут сопровождаться слабостью и снижением работоспособности.

Иногда врачу нужны дополнительные исследования. Например, УЗИ щитовидной железы позволяет оценить структуру органа и обнаружить узлы, если для этого есть показания.

Биоимпедансометрия помогает определить соотношение жировой и мышечной ткани, а также количество жидкости в организме. Это особенно полезно, когда вес не меняется, но объемы тела постепенно уменьшаются. Не всегда цифра на весах показывает все, что происходит с фигурой.

Гастроскопию и колоноскопию назначают при жалобах на пищеварение и подозрении на заболевания желудочно-кишечного тракта.

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