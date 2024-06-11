Честный и правильный способ: в Республике Сербской приняли решение по российским активам

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 56 0

Милорад Додик: Республика Сербская не будет замораживать российские активы

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Президент Милорад Додик подчеркнул, что стремится к развитию отношений с Россией.

Республика Сербская точно не планирует замораживать российские активы. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил президент государства Милорад Додик.

Сейчас на Западе активно обсуждается тема конфискации российских замороженных активов, не только частных, но и суверенных. Милорад Додик подтвердил, что такие активы есть и в его стране.

«Я могу ответить не за всю Боснию и Герцеговину, а только за Республику Сербскую. Да, существуют активы российских компаний, которые участвовали в приватизации, очень честным и правильным способом. На территории Республики Сербской находится почти 90% всех (российских. — Прим. ред.) активов и только небольшая часть в остальной федерации», — заявил президент Республики Сербской.

Милорад Додик подчеркнул, что Республика Сербская совершенно точно не намерена замораживать российские активы и такую инициативу никогда не поддержит.

«Это совершенно не соответствует тому, как мы видим развитие наших отношений с РФ», — резюмировал глава Республики Сербской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Додик назвал Путина национальным достоянием России.

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Честный и правильный способ: в Республике Сербской приняли решение по российским активам

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