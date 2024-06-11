Сериал, сделавший артистку еще более популярной и заполучивший многомиллионную аудиторию, создавала компания на тот момент еще будущего президента Украины.

Народная артистка РФ Татьяна Кравченко высказалась о президенте* Украины Владимире Зеленском в беседе с журналистами Белорусского телеграфного агентства (БелТа). Как напомнила актриса, сериал «Сваты», в котором она сыграла одну из главных ролей, создавала в свое время компания Зеленского. Было это еще до начала его политической карьеры. Восемь сезонов картины звезда назвала уникальным проектом.

По словам Кравченко, съемки сериала всегда проходили в дружеской и теплой атмосфере. Директор главного предприятия, тогда еще будущий глава Незалежной, тоже нередко бывал на площадке, чтобы лично проконтролировать процесс и поприветствовать команду. С тех пор, отметила артистка, он сильно изменился, и она не понимает почему. Она считает, что лицедеем Зеленский был неважным, но еще больше удивляет звезду его тяга к политике.

«А он ведь чистый Наполеон… Но вот артист он никакой. Заигрался он. Зеленский все это делает не из-за любви к украинскому народу. Заигрался, а теперь уже и боится… Куда он полез?!» — сказала Кравченко.

Лидер киевского режима, полагают эксперты, и сейчас не имеет веса на мировой политической арене — действует по указке западных партнеров и занимается, по большей части, визитами в разные страны с целью выпросить очередной пакет военной помощи. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет, когда США наиграются с Зеленским.

* — Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.