Запутался в сетях: в Мурманской области пытаются спасти краснокнижного кита Станислава

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Раненое животное будут вызволять из ловушки специалисты с Сахалина.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Мурманской области нашли краснокнижного кита, который запутался в рыболовных сетях. Он жив, но очень ослаблен.

Начинать операцию по вызволению млекопитающего из смертельной ловушки в таких условиях опасно, это может навредить, в первую очередь, самому животному.

К спасению подключились специалисты с Сахалина. Сейчас они разрабатывают план действий. За происходящим следит корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Кит не может открыть рот, а на коже видны раны. Он может двигаться, но сети, практически полностью обмотавшие туловище, позволяют это делать с трудом. В таком состоянии краснокнижное млекопитающее провело неделю.

Его увидели туристы, потом теряли, патрулировали акваторию залива — и вот, когда прибыли спасатели, возобновили поиски. Волонтеры обошли 120 километров прибрежной территории Кольского полуострова, чтобы найти раненое животное. В итоге в Териберке сейчас разворачивается целая операция.

Работать с китом предстоит спасателям с Сахалина: животное вызволят из сетей и возьмут анализы. Росприроднадзор на это выдал разрешение. Измученному киту уже дали имя — его назвали Станиславом.

«Это очень хорошая практика, потому что мы действительно даем имена китам. Мы их можем отличать, различать. Делаем это по хвостам или по каким-то особенным меткам. Поэтому, конечно же, этот кит, если у нас удастся эта операция и она удачно закончится для всех, то кит станет очень большой знаменитостью в России», — объяснила специалист по морским млекопитающим, биолог член спасательной команды Анастасия Куница.

Следить за этой спасательной операцией без преувеличения будет вся страна. Вызволять кита начнут уже сегодня.

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Запутался в сетях: в Мурманской области пытаются спасти краснокнижного кита Станислава
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