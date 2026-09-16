«Баба-яга» выдала своих. Лучшее видео из зоны СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 18 0

Российские военные поразили замаскированную позицию противника, откуда координировались атаки беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

«Восток» уничтожил позиции расчетов дронов ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» обнаружили и уничтожили пункты управления беспилотниками противника в Запорожской области.

Во время разведки операторы заметили тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга» и разведывательные дроны, которые возвращались после выполнения задач. По их маршрутам военные смогли найти наземные станции управления и расположенные рядом расчеты беспилотников.

«Работа опасная, но справляемся! Основные задачи — поражение техники противника, живой силы противника, командных пунктов, опорных пунктов. В последнее время можно сказать, что наши расчеты берут небо за собой. Выявляется много позиций расчетов БпЛА противника, по таким признакам, как НСУ и так далее», — рассказал оператор БПЛА с позывным «Кристалл».

После обнаружения позиций их координаты передали операторам ударных беспилотников. В результате были уничтожены станции управления и находившиеся рядом расчеты противника.

По данным военных, это позволило снизить угрозу атак с воздуха и создать более безопасные условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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