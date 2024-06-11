Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова госпитализирована

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 28 0

У спортсменки было подозрение на инсульт.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова госпитализирована

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова госпитализирована с подозрением на инсульт. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС после общения с членом исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ириной Приваловой.

Известно, что в данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает, завтра ее должны выписать из медицинского учреждения.

«Ничего страшного, завтра она выписывается из больницы. Было подозрение на инсульт, но все нормально», — поделилась информацией Привалова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду сериала «Ивановы-Ивановы» Юрия Ицкова госпитализировали во время гастролей.

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