Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова госпитализирована

У спортсменки было подозрение на инсульт.
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова госпитализирована с подозрением на инсульт. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС после общения с членом исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ириной Приваловой.
Известно, что в данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает, завтра ее должны выписать из медицинского учреждения.
«Ничего страшного, завтра она выписывается из больницы. Было подозрение на инсульт, но все нормально», — поделилась информацией Привалова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду сериала «Ивановы-Ивановы» Юрия Ицкова госпитализировали во время гастролей.
78%
0.23 95.64
-1.05
Нашли ошибку?