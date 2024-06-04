Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» Юрия Ицкова госпитализировали во время гастролей

Актер находится под наблюдением врачей. Что с ним произошло?

Народного артиста России Юрия Ицкова госпитализировали во время гастролей в Омске. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Васильевском агентству ТАСС.

«В ночь с 30 на 31 мая народный артист России Юрий Леонидович Ицков был экстренно госпитализирован. На сегодняшний день он остается под наблюдением врачей, но состояние стабильное и его жизни ничего не угрожает», — уточнили в пресс-службе.

На гастролях актер должен был сыграть Василия Бессеменова в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького. Театр принес свои извинения всем зрителям и пообещал вновь приехать в регион, когда Ицков поправится. Спектакль заменили в итоге на «Провинциальные анекдоты».

Издание aif.ru отметило, в свою очередь, что причиной плохого самочувствия актера, вероятно, могли стать проблемы с сердцем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Аскольда Запашного госпитализировали.