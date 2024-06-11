Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

До конца 2026 года в столице планируется ввести в строй еще 39 спортивных сооружений, в том числе 18 построенных инвесторами.

Собянин рассказал о строительстве спортивных объектов в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Начиная с 2011 года, в столице возведено более 200 спортивных объектов. Только в 2024 году в городе появилось уже 8 спортивных комплексов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди новых спортивных объектов, открывшихся в столице — масштабный Дворец тенниса в Лужниках, а также спорткомплекс на улице Раменки. До конца года, сообщил мэр Москвы, в городе планируется открытие еще нескольких спортивных комплексов, включая «Алтайский» в Гольянове, «Горизонт» в Зеленограде и «Акварис» в Зябликове.

Значимая часть столичных спортивных сооружений возводится на средства инвесторов. Спреди них — ледовая арена в Щербинке и универсальный культурно-спортивный центр ОАО «Чайка».

Как сообщил Сергей Собянин, до конца 2026 года в столице планируется ввести в строй еще 39 спортивных сооружений, в том числе 18 построенных инвесторами.

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