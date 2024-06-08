Без кричащей роскоши: Филипп Киркоров показал свой дом для гостей

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 36 0

Филипп Киркоров провел экскурсию по гостевому дому около своего особняка

Без кричащей роскоши: Филипп Киркоров показал свой дом для гостей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Несмотря на яркие образы на сцене, в жилище певец предпочел все обустроить гораздо скромнее.

Народный артист РФ Филипп Киркоров провел экскурсию по своему гостевому дому, фотографии интерьера которого показало издание StarHit.ru.

Возле своего особняка в элитном поселке в Мякининской пойме певец решил построить коттедж для тех, кто приезжает к нему из друзей или родных.

Хоть домик выглядит изысканно и напоминает стиль Италии, он выглядит довольно скромно. Интерьер внутри светлый, без особой вычурности и кричащей роскоши.

Оказывается, это было сделано специально. Король отечественной поп-эстрады с возрастом все больше устает от яркого шика.

«Я так устал за эти годы от страз, от света яркого, от вот этих разноцветных красок на сцене, в творчестве. Так что когда приезжаешь домой, хочется все видеть в таких теплых домашних тонах», — рассказал Киркоров.

Однако в холе нового здания гостей встречает декоративный слон, а стены в прихожей оформлены в виде арок из «Санта-Барбары».

Зона постройки изначально была небольшой, поэтому в коттедже есть несколько комнат со спальнями, шикарной гостиной и уютной кухней.

По словам певца, он всегда мечтал, чтобы у него был дом для гостей, ведь он очень любит принимать у себя родственников и друзей, которые теперь смогут приезжать к нему чаще.

Но сначала он планирует пригласить Ани Лорак и Николая Баскова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров увидел первым преображение певицы Марго Овсянниковой после пластической операции.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
88.76
0.02 96.69
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:06
Собянин: столичная система соцзащиты населения — лучшая в мире
12:01
Главу МИД Великобритании разыграли пранкеры
11:51
Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили в Люксембурге
11:40
Забыла о приличии: попытка жены Макрона пожать руку королеве Камилле обернулась позором
11:30
Сокрушительный удар из пушки М-46! Лучшее видео из зоны СВО
11:24
Без кричащей роскоши: Филипп Киркоров показал свой дом для гостей

Сейчас читают

Опубликованы кадры из кабины водителя трамвая в момент ДТП в Кемерово
Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака