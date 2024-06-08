Без кричащей роскоши: Филипп Киркоров показал свой дом для гостей

Несмотря на яркие образы на сцене, в жилище певец предпочел все обустроить гораздо скромнее.

Народный артист РФ Филипп Киркоров провел экскурсию по своему гостевому дому, фотографии интерьера которого показало издание StarHit.ru.

Возле своего особняка в элитном поселке в Мякининской пойме певец решил построить коттедж для тех, кто приезжает к нему из друзей или родных.

Хоть домик выглядит изысканно и напоминает стиль Италии, он выглядит довольно скромно. Интерьер внутри светлый, без особой вычурности и кричащей роскоши.

Оказывается, это было сделано специально. Король отечественной поп-эстрады с возрастом все больше устает от яркого шика.

«Я так устал за эти годы от страз, от света яркого, от вот этих разноцветных красок на сцене, в творчестве. Так что когда приезжаешь домой, хочется все видеть в таких теплых домашних тонах», — рассказал Киркоров.

Однако в холе нового здания гостей встречает декоративный слон, а стены в прихожей оформлены в виде арок из «Санта-Барбары».

Зона постройки изначально была небольшой, поэтому в коттедже есть несколько комнат со спальнями, шикарной гостиной и уютной кухней.

По словам певца, он всегда мечтал, чтобы у него был дом для гостей, ведь он очень любит принимать у себя родственников и друзей, которые теперь смогут приезжать к нему чаще.

Но сначала он планирует пригласить Ани Лорак и Николая Баскова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров увидел первым преображение певицы Марго Овсянниковой после пластической операции.