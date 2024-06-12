«Проблема нашего века»: как правильно высыпаться летом

На качество сна особенно сильно влияет температура.

Палящее утреннее солнце и вечерний зной летом сильно влияет на качество сна, но и от этого есть спасение. В беседе с aif.ru врач Андрей Тяжельников рассказал, какие уловки помогут высыпаться в жаркие месяцы.

«Температура выше +23 градусов повышает потоотделение, и организм переключается на эту задачу: он не спит, а потеет», — пояснил специалист.

Врач порекомендовал поддерживать температуру в помещении в районе от +21 до +23 градусов. С этим должен отлично справляться кондиционер, если его нет, то вентилятор.

Однако это лишь одна составляющая формулы успеха. Сильно поможет высыпаться по утрам — одежда и постельное белье из натуральных тканей, все дело в свободном теплообмене.

Тяжельников подчеркнул, что душ перед сном тоже сильно поможет, но он должен быть не теплым, а прохладным. Среди прочего, это не спасет от ранних солнечных лучей, которые препятствуют выработке мелатонина — гормона сна.

Для этого врач настойчиво рекомендует создавать максимальное затемнение при помощи специальных повязок и масок на глаза, в ином случае можно занавесить окна плотными жалюзи или шторами.

Все это поможет избежать недосыпания, которое безжалостно бьет по здоровью, умножая риски развития различных заболеваний.

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