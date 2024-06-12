В России вводится штраф за принудительную высадку инвалидов из транспорта

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Путин подписал закон о штрафе за высадку инвалидов I группы из транспорта

В России вводится штраф за принудительную высадку инвалидов из транспорта

Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

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Санкции начнут действовать с 1 сентября.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф в размере до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта. Соответствующий документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, за принудительную высадку из общественного транспорта инвалида первой группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, нарушителю грозит штраф. Для водителей их размер составит пять тысяч рублей, а для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) России. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

До принятия этого закона в законодательстве РФ аналогичные санкции были предусмотрены за высадку несовершеннолетних лиц, которые не достигли 16 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что российских автомобилистов начнут лишать прав за опасное вождение. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму.

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