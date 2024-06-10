Российских автомобилистов начнут лишать прав за опасное вождение

В России теперь планируют наказывать водителей за опасное вождение. Уже сегодня такой законопроект внесут в Госдуму.

Сначала для лихачей будет предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей, а при повторном нарушении могут оставить без прав на срок до трех месяцев.

В правилах дорожного движения термин «опасное вождение» появился в 2016 году. Под ним понимают, к примеру, перестроение при плотном движении, несоблюдение дистанции, резкое торможение и прочее.

Но до сих пор нарушение на бумаге есть, а вот ответственности за него — нет. Эксперты утверждают, что по вине водителей, которые опасно водят, происходит до 80% всех ДТП.

До конца сейчас непонятно, как такие нарушения фиксировать. Скорее всего случаи можно будет выявить только с помощью видеозаписи с камер или регистратора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у водителей-иностранцев могут начать изымать авто без ОСАГО.