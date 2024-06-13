Уйдут под воду? США грозит землетрясение в 9 баллов и гигантское цунами

Тектонические плиты, лежащие под Америкой, могут наехать друг на друга.

Соединенные Штаты могут сильно пострадать в результате природной катастрофы. Их ждет землетрясение в девять баллов и 30-метровый цунами. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых.

«Подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение — еще более разрушительное, чем ожидаемая „большая встряска“ в Калифорнии», — написали в материале.

В публикации отметили, что разлом вдоль западного побережья не является одной сплошной полосой. Он представляет собой четыре сегмента.

Оказалось, что тектонические плиты, вероятно, «наедут» друг на друга, а это может привести к девятибалльному землетрясению. За подземными толчками последует цунами высотой более 30 метров. Из-за этого могут погибнуть более десяти тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5.