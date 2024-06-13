Кладезь витаминов: какая каша считается самой полезной

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 49 0

Диетолог Васильева: гречневую крупу можно есть каждый день

Кладезь витаминов: какая каша считается самой полезной

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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В этой крупе содержится огромное количество минералов, однако есть секрет приготовления.

Гречка — самая полезная крупа, однако не стоит особенно увлекаться хлопьями быстрого приготовления. Намного лучше употреблять в пищу цельнозерновые, «полезные» варианты. Об этом изданию Газета.ру рассказала консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, диетолог, терапевт Полина Васильева.

Она отметила, что гречневая крупа подходит для ежедневного рациона и содержит в себе растительный белок с богатым аминокислотным составом, а также большое количество железа.

«По этим параметрам гречка может конкурировать с мясными продуктами. К сожалению, железо и белок из растительной пищи усваиваются хуже, чем из мяса. Но в некоторых ситуациях лучше отдавать предпочтение растительным источникам: при сердечно-сосудистых заболеваниях и нарушениях метаболизма, когда нужно уменьшить поступление животных жиров с пищей», — скала специалист.

Гречка особенно богата витаминами группы B, магнием и цинком. Она редко вызывает аллергию и совсем не содержит глютен. Однако при готовке важно помнить, что крупа должна быть цельной — из-за чрезмерной обработки хлопья полностью теряют полезные вещества. Так в гречке не остается клетчатки, витаминов и минералов.

Кроме того, производители крупы быстрого приготовления также добавляют в продукт огромное количество сахара и соли.

«В целом, чем меньше зерно подвергалось очистке, тем лучше. Это утверждение относится абсолютно ко всем крупам: гречневые хлопья для быстрого приготовления также содержат меньше питательных веществ, чем гречка ядрица», — заключила эксперт.

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