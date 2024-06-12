Грустный обед: какие продукты в рационе вызывают тревожность и депрессию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Nutritional Neuroscience: Содержание сахара и жиров в еде расшатывает психику

Грустный обед: какие продукты в рационе вызывают тревожность и депрессию

Фото: www.globallookpress.com

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Состав каждого блюда принципиально важен — он не только насыщает, но и воздействует на работу мозга.

Некачественная пища заставляет человеческий мозг грустить. К такому выводы пришли специалисты Редингского университета из английского графства Беркшир. Они изучили химический состав пищи 30 человек и сопоставили данные с показателями функциональности серого вещества.

Изменения, которые вызывает неподходящая диета, могут обернуться тревожностью и даже депрессией. Соответствующая статья опубликована в журнале Nutritional Neuroscience.

При регулярном употреблении вредных продуктов в лобной области мозга снижается уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и повышается уровень глутамата, а также уменьшается объем головного мозга в лобной доле, отвечающей за психическое здоровье. Эксперты считают, что плохое питание — с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров — нарушает баланс возбуждающей и тормозной функций, а потому негативно влияет на настроение.

Точная причина такой реакции, отмечают ученые, все еще выясняются. По одной из версий, изменения микробиома кишечника из-за насыщенных жиров воздействуют на клеточную механику и нарушают выработку ГАМК. Это предположение также подтверждают результаты исследований и экспериментов, проведенных на животных.

Помимо прочего, как выяснили изыскатели, глутамат и ГАМК связаны с аппетитом. Снижение ГАМК и повышение содержания глутамата могут влиять на предпочтения в еде и становиться движущим фактором выбора нездорового рациона.

Таким образом, может существовать круговая взаимосвязь между хорошим питанием, более здоровым мозгом и психическим благополучием, а также лучшим выбором продуктов для правильного питания».

Ранее 5-tv.ru выяснял, какие продукты помогают бросить пить и уменьшают тягу к алкоголю.

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