Российские ученые представили проект собственной метавселенной на конкурсе ООН

Эфирная новость 39 0

Специалисты Петербургского университета телекоммуникаций придумали, как оптимизировать передачу гигантских массивов данных.

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ученые Петербургского университета телекоммуникаций сейчас создают виртуальную метавселенную, где можно будет заниматься спортом, учиться, путешествовать или общаться. Российская команда уже представила свой проект на престижном конкурсе ООН, посвященном виртуальным мирам, и вошла в ТОП-3.

Разработка буквально обогнала время, ведь даже передача информации там осуществляется на сверхскоростях. Подробности рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Знает не меньше Эйнштейна, учит как Макаренко, при этом никогда не устает: виртуальный 3D-преподаватель — разработка ученых Петербургского университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича.

«Платформа телеприсутствия, где пользователь может быть передан через сеть и воспроизведен на любом из голографических терминалов», — объясняет кандидат технических наук, доцент кафедры связи и передачи данных Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича Артем Волков.

Речь о мульти- или метавселенных, над которыми сейчас работают многие компании. Это — имитация реальности. С помощью специальных костюмов, шлемов и очков в метавселенной можно будет обнять близкого человека, который находится за тысячи километров.

Датчики считывают движения, создается цифровой двойник. С помощью прототипа костюма телеприсутствия, например, когда-то можно будет прогуляться по крыше небоскреба, находясь при этом в комнате.

Но все это требует просто колоссальных объемов интернет-трафика, запредельных скоростей передачи. Петербургские ученые придумали, как оптимизировать передачу гигантских массивов данных.

С этим проектом ученые Северной столицы вошли в тройку финалистов конкурса ООН «Виртуальный мир для революционного преобразования умных городов». В состязании участвовали 70 научных команд со всего мира. И едва ли можно переоценить важность их достижений для всего человечества. Они работают над тем, чтобы связь всегда была надежной и никогда не пропадала.

«Согласно стандартизации, например, для передачи тактильных ощущений требуется, чтобы одна миллисекунда была. Для других типов услуг — еще меньше задержка. Например, врач, какая-то операция хирургическая дистанционная — и там рука или робот, и врач стоит с перчатками. Это очень опасно и требуется минимальная задержка», — отмечает кандидат технических наук, доцент кафедры связи и передачи данных Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича Мутханна Аммар Салех Али.

Такие операции, когда хирург не находится рядом с пациентом, вполне могут стать реальностью уже к 2030 году. Сегодня эти элементы метавселенных помогают при операциях, например, когда врачи видят объемные органы пациента, созданные из снимков томографии.

Незаменимы эти технологии будут и в образовании. И вместо иллюстраций в учебниках появятся визуализации, например, модели лунохода, когда можно будет взять любой предмет руками.

Пожалуй, активнее всего с новыми технологиями заигрывает шоу-бизнес. Ведь с помощью голограмм возвращаются ушедшие кумиры. Или создаются новые виртуальные звезды с реальными фанатами.

Но одно дело — элементы метавселенных, другое — создание этой полной имитации мира. Эксперты напоминают, что между первым в истории человечества письмом, отправленным шумерами в Месопотамии, и первым электронным сообщением — около пяти тысяч лет. На этот раз все будет гораздо быстрее. Но точных сроков не называет никто.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:24
«У меня нет депрессии»: Рома Желудь заявил, что ему осталось жить полгода
2:02
Русская спортивная машина: как сборная РФ завоевала первое золото на играх БРИКС
1:44
«Проходил реабилитацию»: сын Алибасова рассказал о состоянии отца после инсульта
1:20
Российские ученые представили проект собственной метавселенной на конкурсе ООН
0:58
«Сейчас не хочу»: Тарасов отказался переспать с Бузовой
0:38
Глава «Росатома» заявил о стремлении многих стран сотрудничать с Россией: «Мы единственные»

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака