Стали известны подробности о состоянии второго раненного журналиста в Горловке

Телеканал рассказал, как прошла операция.

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, который получил ранение во время командировки в ДНР, прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное. Об этом телеканал сообщил 5-tv.ru.

«Угрозы его жизни нет», — написал также телеканал в своем Telegram-канале.

Алексей Ивлиев получил ранение в Горловке в ДНР, вместе с ним пострадали еще два человека — офицер сопровождения и оператор НТВ Валерий Кожин. За жизнь последнего врачи боролись несколько часов, но он, к сожалению, не выжил.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер один из пострадавших журналистов в районе Горловки в ДНР.