Стали известны подробности о состоянии второго раненного журналиста в Горловке
Раненный в ДНР корреспондент Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно
Фото: Telegram / НТВ / ntvnews
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Телеканал рассказал, как прошла операция.
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, который получил ранение во время командировки в ДНР, прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное. Об этом телеканал сообщил 5-tv.ru.
«Угрозы его жизни нет», — написал также телеканал в своем Telegram-канале.
Алексей Ивлиев получил ранение в Горловке в ДНР, вместе с ним пострадали еще два человека — офицер сопровождения и оператор НТВ Валерий Кожин. За жизнь последнего врачи боролись несколько часов, но он, к сожалению, не выжил.
Ранее 5-tv.ru писал, что умер один из пострадавших журналистов в районе Горловки в ДНР.
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