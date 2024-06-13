Стали известны подробности о состоянии второго раненного журналиста в Горловке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 191 0

Раненный в ДНР корреспондент Ивлиев прооперирован, его состояние стабильно

Стали известны подробности о состоянии второго раненного журналиста в Горловке

Фото: Telegram / НТВ / ntvnews

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Телеканал рассказал, как прошла операция.

Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, который получил ранение во время командировки в ДНР, прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное. Об этом телеканал сообщил 5-tv.ru.

«Угрозы его жизни нет», — написал также телеканал в своем Telegram-канале.

Алексей Ивлиев получил ранение в Горловке в ДНР, вместе с ним пострадали еще два человека — офицер сопровождения и оператор НТВ Валерий Кожин. За жизнь последнего врачи боролись несколько часов, но он, к сожалению, не выжил.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер один из пострадавших журналистов в районе Горловки в ДНР.

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