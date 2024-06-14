«Под вопросом»: Райдос раскрыла подробности отношений Муцениеце и Кологривого

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 37 0

Виктория Райдос сомневается в истинности отношений Муцениеце и Кологривого

«Под вопросом»: Райдос раскрыла подробности отношений Муцениеце и Кологривого

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В чем провидица заподозрила скандального актера?

Отношения коллег по фильму «Я — медведь» Агаты Муцениеце и Никиты Кологривого были, вероятно, физического плана. Об этом в одном из шоу рассказала победительница проекта «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос.

Как считает предсказательница, непродолжительный роман со скандальным актером принес Муцениеце много страданий. Райдос выразила предположение, что Кологривый лишь «играл».

«К сожалению, она была использована им. Отношения, скорее, были физического плана. Был легкий, проходящий роман, который принес боль. Отношения стремительно закончились и принесли Агате боль», — заявила экстрасенс.

Кроме того, Виктория Райдос «просмотрела» и отношения Агаты Муцениеце с Иваном Чуйковым. Предсказательница считает, что их роман скоро закончится, так как они ненастоящие.

«Истинность отношений под большим вопросом. Думаю, это сделано больше для того, чтобы получить социальную значимость. Есть предположение, что кто-то подсказал эту идею», — считает Виктория Райдос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце пришла пешком из Латвии в Россию.

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