«Своя романтика»: Муцениеце пришла пешком из Латвии в Россию

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 17 0

Агата Муцениеце пришла пешком из Латвии в Россию

«Своя романтика»: Муцениеце пришла пешком из Латвии в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Что делала актриса на границе двух стран?

Агата Муцениеце вернулась из Латвии в Россию. Об этом она рассказала в своем блоге в Сети. Певица сделала это весьма необычным путем — пешком. Однако все не так страшно, как звучит. Муцениеце просто перешла латвийскую границу.

«Почему-то каждый раз пересекаю границу пешкодралом. Ну ладно, своя романтика тоже в этом есть, погулять пешком по границе, когда, если не сейчас?» — поделилась Агата.

Она отметила, что видит в этом особую романтику. И правда, настроение у актрисы просто замечательное. Она шла весело пританцовывая и напевая песни.

Агата Муцениеце каждый год путешествует в Латвию. Прежде ей пришлось добираться до республики на машине из-за отмены авиарейсов. Дорога заняла у нее практически день.

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