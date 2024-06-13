В Банке России заявили об отмене утренних торгов на Мосбирже

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

Решение вступает в силу с 14 июня.

В Банке России заявили об отмене утренних торгов на Мосбирже

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

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Банк России принял решение об отмене утренних торгов на валютном рынке, а также рынке драгоценных металлов Мосбиржи с 14 июня и до отмены данного решения. Об этом сообщили пресс-службе ЦБ.

«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения», — отмечается в публикации.

Московская биржа постепенно переходит на новый формат работы. Из-за очередных американских санкций холдинг прекращает операции в долларах и евро.

Однако ограничения не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее. Помимо этого, торги с остальными валютами будут по-прежнему доступны клиентам.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ЦБ подготовился к санкциям США против Мосбиржи.

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