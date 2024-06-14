В Горловке погиб журналист НТВ Кожин: что известно о трагедии

По предварительной информации, украинские националисты ударили по съемочной группе с помощью беспилотного летательного аппарата.

В Донецкой народной республике под ударом киевских боевиков вновь оказались журналисты. Во время съемки сюжета тяжелые ранения получил корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и его оператор Валерий Кожин. Их очень быстро доставили в больницу. Но врачи не смогли спасти Валерия. Он скончался, не приходя в сознание.

На месте атаки все детали выяснил военкор «Известий» Евгений Быковский.

Оператор НТВ Валерий Кожин

Валерий Кожин родился в 1978 году. К съемочной группе НТВ он примкнул в 2006-м. Был звукооператором, а после стал телеоператором.

За свою карьеру он успел побывать в разных горячих точках — в Сирии, ДНР и ЛНР. За профессионализм и мужество имел несколько наград, среди которых: медаль «За Отвагу» (2014 г.), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (2016 и 2018 г.), медаль Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» (2018 г.).

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны подробности о состоянии второго раненного журналиста в Горловке.