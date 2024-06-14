«Обработка воспоминаний»: ученые выяснили, как плохой сон влияет на память

В некоторых случаях это можно обернуть в свою пользу.

Ученые из Университета Мичигана выяснили, что нарушение сна может отрицательно сказываться на памяти. Для этого исследователи несколько недель наблюдали за активностью гиппокампа у крыс, изучающих новые лабиринты. Гиппокамп играет ключевую роль в формировании памяти, сохраняя долговременные воспоминания. Научную работу опубликовало издание Nature.

Грызунов разбили на две группы. Первую постоянно будили, а второй давали высыпаться. Изначально у крыс, которые не спали, нейронная активность была на более высоком уровне, но возбуждение волн оказалось слабым и не организованным. Это говорит о том, что частота сигналов снижается. Потом крысам позволили восстановить свой сон, но их показатели больше не смогли сравниться с грызунами из второй группы.

«Это доказывает, что обработка воспоминаний происходит длительное время после того, как они были пережиты и эта последующая обработка действительно очень важна», — заявили исследователи.

Полученный от эксперимента результат можно использовать для создания эффективных стратегий для лечения когнитивных расстройств. Однако и нарушение сна можно использовать в медицинских целях. Например, это будет полезно после стрессовых происшествий в жизни, так как поможет снизить симптомы посттравматического расстройства.

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