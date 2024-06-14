«Обработка воспоминаний»: ученые выяснили, как плохой сон влияет на память

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 64 0

Nаturе: плохой сон ухудшает память

«Обработка воспоминаний»: ученые выяснили, как плохой сон влияет на память

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В некоторых случаях это можно обернуть в свою пользу.

Ученые из Университета Мичигана выяснили, что нарушение сна может отрицательно сказываться на памяти. Для этого исследователи несколько недель наблюдали за активностью гиппокампа у крыс, изучающих новые лабиринты. Гиппокамп играет ключевую роль в формировании памяти, сохраняя долговременные воспоминания. Научную работу опубликовало издание Nature.

Грызунов разбили на две группы. Первую постоянно будили, а второй давали высыпаться. Изначально у крыс, которые не спали, нейронная активность была на более высоком уровне, но возбуждение волн оказалось слабым и не организованным. Это говорит о том, что частота сигналов снижается. Потом крысам позволили восстановить свой сон, но их показатели больше не смогли сравниться с грызунами из второй группы.

«Это доказывает, что обработка воспоминаний происходит длительное время после того, как они были пережиты и эта последующая обработка действительно очень важна», — заявили исследователи.

Полученный  от эксперимента результат можно использовать для создания эффективных стратегий для лечения когнитивных расстройств. Однако и нарушение сна можно использовать в медицинских целях. Например, это будет полезно после стрессовых происшествий в жизни, так как поможет снизить симптомы посттравматического расстройства.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно выспаться летом.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

7:14
Огород не щадит никого: какие травмы россияне чаще всего получают летом
7:12
Есть пострадавшие: в Кемеровской области произошло ДТП со школьным автобусом
7:05
Идет и делает? Благодаря чему Ольга Бузова добилась высот в карьере
6:56
Трамп рассказал о своих отношениях с Путиным: «Очень хорошие»
6:40
Расширение сотрудничества: 28 стран хотят присоединиться к БРИКС в 2024 году
6:36
Виновен. Прокуратура утвердила заключение по делу об убийстве Талькова

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака