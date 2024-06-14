Новые технологии: как нейросети помогают подготовиться к школьным экзаменам

Часть детей не знает, как пользоваться ИИ.

Почти четверть школьников, а именно 23%, используют нейросети, чтобы подготовиться к экзаменам. Об этом стало известно изданию «Известия».

Оказалось, что 64% пользуются нейросетями для поиска информации. 17% просят искусственный интеллект (ИИ) просят пересказать материал на более простом и понятном языке. Есть и часть, которая пользуется нейросетями для того, чтобы сделать шпаргалки. Таких оказалось 19%.

Больше половины учеников (52%) рассказали, что новые технологии позволяют им меньше тратить времени на поиск необходимой информации. 26% начали понимать школьный матерел, а 13% лучше учиться.

При этом столько же опрошенных считают, что нейросети не смогут заменить учителей и репетиторов. 52% детей утверждают, что этими технологиями следует воспользоваться и педагогам, чтобы ускорить процесс подготовки к уроку.

Выяснилось, что 13% школьников хотели бы воспользоваться помощью нейросетей, но не знают, как это делать. 25% думают, что ИИ никак не поможет при подготовке к экзаменам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что искусственный интеллект значительно изменил жизнь человечества.