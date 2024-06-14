В Ростовской области отразили атаку 70 украинских дронов

Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 87 беспилотников над регионами РФ.

За ночь над Ростовской областью российским ПВО удалось перехватить и уничтожили 70 киевских БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По словам Минобороны, два беспилотника нейтрализовали на территории Белгородской области и Волгоградской, шесть в Воронежской и Курской, а также один над территорией Республики Крым.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские БПЛА попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Лискинском районе Воронежской области.