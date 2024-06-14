Срок за «опасный секс»: в Британии осудили мужчину из-за снятого презерватива

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 51 0

В Лондоне мужчину посадили в тюрьму на четыре года за снятый презерватив

Срок за «опасный секс»: в Британии осудили мужчину из-за снятого презерватива

Фото: www.globallookpress.com / © CHROMORANGE / Bilderbox

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В полицию Лондона обратилась женщина, которая обвинила мужчину в насилии.

В Великобритании мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за то, что он без согласия с партнершей снял презерватив во время секса. Об этом пишет газета Metro.

По информации СМИ, потерпевшая познакомилась с 39-летним Гаем Мукенди и согласилась на интим, но только при условии, что тот использует это средство контрацепции. Однако во время полового акта мужчина снял презерватив.

После свидания британка обратилась в полицию и заявила о насилии. В доказательство она предоставила правоохранителям скриншоты их переписки, где мужчина просил прощения за свои действия и утверждал, что сделал это из-за длительного воздержания.

В полиции заявление приняли и сразу начали разбирательство.

«Жертва поступила правильно, что сразу позвонила в полицию», — говорится в официальном сообщении полиции Лондона.

Стоит отметить, что, согласно британскому законодательству, снятие презерватива во время секса без согласия партнера расценивается как изнасилование.

Ранее 5-tv.ru писал, что СМИ заявили о задержании в Дании россиянки, подозреваемой в шпионаже.

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