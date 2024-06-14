В Подмосковье началась церемония прощания с космонавтом Вячеславом Зудовым

На Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны РФ в Мытищах началась подготовка к церемонии прощания с летчиком-космонавтом Вячеславом Зудовым. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Зал, где состоится церемония, украсили венками и красными цветами, на небольшом пьедестале установили гроб с телом.

Герой СССР из Нижегородской области скончался 12 июня в возрасте 82 лет.

Зудов родился в городе Бор, школу окончил в подмосковной Электростали. После этого Вячеслав Дмитриевич прошел обучение в Балашевском высшем военном авиационном училище летчиков (ВВАУЛ). В октябре 1965 года Зудов получил должность слушателя-космонавта.

С 14 по 16 октября 1976-го началась его экспедиция, он командовал космическим кораблем «Союз-23» вместе с Валерием Рождественским. Длительность пребывания в космосе составила два дня, шесть минут и 35 секунд.

Вячеслав Дмитриевич был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя СССР и орденом Ленина за мужество и героизм.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заслуженный артист России, народный артист Башкирии Владимир Латыпов-Догадов умер в Уфе в возрасте 62 лет после продолжительной болезни.