«Воровство останется воровством»: Путин о заморозке российских активов на Западе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 30 0

Путин назвал заморозку российских активов на Западе воровством

Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru

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Глава государства выступает с речью перед сотрудниками Министерства иностранных дел РФ.

Заморозка российских активов странами Запада — настоящее воровство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи на встрече с сотрудниками Министерства иностранных дел (МИД РФ).

Российский лидер подчеркнул, что подобные действия Запада не останутся безнаказанными.

«Несмотря на все крючкотворство, воровство безусловно останется воровством. И безнаказанным не останется с другой стороны», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что речь идет об очередных шагах Запада к разрушению системы, которую, кстати, создавали они сами и которая обеспечивала этим государствам процветание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин заявил о подрыве США стабильности в мире.

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