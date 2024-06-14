Пик сезона не только осень: какие грибы можно собирать уже в середине июня

Россияне смогут найти в лесу не только боровики и подосиновики.

Грибы можно собирать не только осенью, но и даже в начале лета. Июнь является стартом для многих грибников посетить леса. Что получится найти в этом сезоне помимо боровиков и подосиновиков — сообщает издание URA.RU.

Известный своей красивой ножкой белый гриб будет обитать в лесных массивах с середины июня и до самого конца сентября. Он растет среди елей, сосен, дубов и берез.

Популярным ингредиентном для различных блюд, которые смогут собрать грибники в это время, являются подберезовики и подосиновики.

Несмотря на то, что пик роста лисичек выпадает на середину лета, при благоприятных условиях их получится отыскать уже совсем скоро. Их ценят гурманы не только за прекрасный вкус, но и за богатство витаминами.

И последними, кого можно обнаружить в середине июня являются маховики и маслята.

Несмотря на большое количество грибов, россиянам советуют тщательно проверять то, что удалось собрать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в 2024 году сбор ягод может стать прибыльным занятием.