Выгодное занятие? Закупщики объявили цены на собранные ягоды и грибы

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

В России в 2024 году увеличится оплата за сбор грибов и ягод

Выгодное занятие? Закупщики объявили цены на собранные ягоды и грибы

Фото: © РИА Новости / Станислав Шаклеин; 5-tv.ru

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Промыслом сбора даров леса промышляют несколько миллионов россиян. Существуют даже специальные компании.

Сбор ягод в этом году может стать весьма прибыльным занятием. Об этом рассказал управляющий партнер Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Андрей Михайленко в беседе с aif.ru.

«Расценки, по которым заготовители будут принимать клюкву, скорее всего, поднимутся с 200-250 рублей до 350 рублей за один килограмм, бруснику — со 100-150 рублей до 250 рублей, чернику — со 100-140 рублей до 200 рублей, больше всего повысится стоимость морошки — была 200-400 рублей за один килограмм, станет около одной тысячи рублей», — сказал Михайленко.

По его словам, промыслом сбора даров леса промышляют несколько миллионов россиян. Существуют даже специальные компании, которые обещают собирателям ягод доход в семь тысяч рублей в день и 300 тысяч за сезон.

Этот заработок считается легальным. Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подчеркнул, что находиться в лесу и собирать разного рода природные ресурсы можно. При этом наполнение больших тар считается уже предпринимательской деятельностью, которая должна производиться на специальном участке и с уплатой налогов. Однако доказать на деле для чего собираются ягода — для продажи или семьи — достаточно сложно.

Цены и условия сбора у многих пунктов разные, прежде чем заниматься подобной деятельность, лучше уточнить в конкретном месте.

Однако вместе с увеличением расценок на собирательство вырастет и стоимость при розничной продаже. Депутат прогнозирует, что цены на грибы в этом году будут варьироваться от 100 до 300 рублей за килограмм, орехи — от 500 рублей за килограмм, а ценник на ягоды может увеличиться до тысячи рублей. Но точные суммы будут зависеть от регионов и вида продукта.

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