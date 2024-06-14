Подъезд жилого дома обрушился после атаки ВСУ на Белгородскую область
Три человека, по предварительной информации, пострадали.
Фото: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official
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Подъезд жилого многоквартирного дома обрушился в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате пострадали три человека. Гладков добавил, что все экстренные службы выехали на место. Там также работают спасатели. По информации МЧС, из дома уже эвакуировали двоих жителей с пятого этажа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь над Ростовской областью российским силам ПВО удалось перехватить и уничтожить 70 украинских БПЛА.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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