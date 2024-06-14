Пять человек пострадали при обрушении подъезда дома в Шебекино

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 46 0

Боевики ВСУ в очередной раз атаковали мирный российский регион.

Пять человек пострадали при обрушении подъезда дома в Шебекино

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Пять человек пострадали при обрушении подъезда многоквартирного жилого дома в городе Шебекино, который был атакован со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — уточнил глава региона.

Кроме того, из-под завалов были спасены двое, еще двоих спасли с пятого этажа при помощи лестницы. На месте происшествия работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. По словам Гладкова, там находятся и аварийные бригады, самооборона и другие эксперты, которые займутся оценкой ущерба.

Для жителей разрушенного дома подготовили пункты временного размещения.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе из-за ракетной атаки были задействованы силы противовоздушной обороны.

Тема:
Спецоперация
14 июн
«Нужно задуматься»: Песков о реакции Украины на мирное предложение России
14 июн
«Выдвигал и раньше»: Зеленский и Подоляк ответили на мирное предложение Путина
14 июн
ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по целям ВСУ и поразили хранилище Storm Shadow
14 июн
Подъезд жилого дома обрушился после атаки ВСУ на Белгородскую область
14 июн
Россия сегодня делает еще одно реальное мирное предложение — Путин
14 июн
Путин назвал условие для прекращения огня на Украине
14 июн
Путин о российских войсках у Киева: речи о штурме столицы Украины не шло
14 июн
По факту убийства оператора и ранения военкора НТВ возбуждено уголовное дело
14 июн
Орбан заявил о планах НАТО создать базы для поставок оружия Украине
14 июн
«Руки нет, но прорвемся»: раненный в ДНР военкор Ивлиев записал видеообращение
+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

17:52
«Нужно задуматься»: Песков о реакции Украины на мирное предложение России
17:35
Количество пострадавших растет? Охранники Байдена жалуются на пса президента
17:20
«Выдвигал и раньше»: Зеленский и Подоляк ответили на мирное предложение Путина
17:15
В иске отказано: конфликт Киркорова и Успенской принял новый оборот
17:00
Пять человек пострадали при обрушении подъезда дома в Шебекино
16:55
Армения направила Белоруссии ноту протеста после слов об отношениях стран

Сейчас читают

Мошенник обманул отца Филиппа Киркорова на 3,5 миллиона рублей
Никакого спокойствия: ТОП-6 причин, почему пары ссорятся в отпуске
Главный праздник выпускников: где и как пройдут «Алые паруса — 2024»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака