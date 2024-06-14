Пять человек пострадали при обрушении подъезда дома в Шебекино
Боевики ВСУ в очередной раз атаковали мирный российский регион.
Фото: 5-tv.ru
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Пять человек пострадали при обрушении подъезда многоквартирного жилого дома в городе Шебекино, который был атакован со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«На данный момент количество раненых увеличилось до пяти. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — уточнил глава региона.
Кроме того, из-под завалов были спасены двое, еще двоих спасли с пятого этажа при помощи лестницы. На месте происшествия работают 79 сотрудников оперативных служб и 21 единица техники. По словам Гладкова, там находятся и аварийные бригады, самооборона и другие эксперты, которые займутся оценкой ущерба.
Для жителей разрушенного дома подготовили пункты временного размещения.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Севастополе из-за ракетной атаки были задействованы силы противовоздушной обороны.
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