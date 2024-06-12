В Севастополе сработала система ПВО

Развожаев: в Севастополе отражена ракетная атака, цели уничтожены в небе
Фото: Mohammed Talatene / ТАСС
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Ракетная атака отражена, все цели были уничтожены в небе.
В Севастополе из-за ракетной атаки были задействованы силы противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Развожаев.
«Отражение ракетной атаки завершено. Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — резюмировал губернатор.
Кроме того, в сообщении напоминается, что прикасаться упавшим на землю суббоеприпасам нельзя, а об опасных находках стоит сразу сообщить в полицию.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о мужчине, который погиб в результате прямого попадания снаряда ВСУ в квартиру в Шебекино
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