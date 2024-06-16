Тринадцать человек спасли с остановившегося на высоте аттракциона в Нальчике

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 152 0

Для эвакуации людей сотрудники МЧС использовали пожарную технику.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тринадцать человек спасли с остановившегося аттракциона в городском парке Нальчика в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что аттракцион прекратил работу по техническим причинам. На опубликованных пресс-службой ведомства кадрах видно, как спасатели помогают людям спуститься на землю по пожарной лестнице. Пострадавших нет.

В сентябре прошлого года в городском парке «Победа» в Ставрополе сломался высотный аттракцион «Властелин небес». В результате на высоте 35 метров оказались шесть человек, в том числе ребенок. К их эвакуации привлекли 23 сотрудника МЧС и девять единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируется ввести федеральный закон о контроле за деятельностью и состоянием аттракционов с целью снижения числа несчастных случаев. За 2022 год в России было официально зарегистрировано 17 происшествий на подобных площадках.

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