Тринадцать человек спасли с остановившегося на высоте аттракциона в Нальчике

Тринадцать человек спасли с остановившегося аттракциона в городском парке Нальчика в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в МЧС России.

Уточняется, что аттракцион прекратил работу по техническим причинам. На опубликованных пресс-службой ведомства кадрах видно, как спасатели помогают людям спуститься на землю по пожарной лестнице. Пострадавших нет.

В сентябре прошлого года в городском парке «Победа» в Ставрополе сломался высотный аттракцион «Властелин небес». В результате на высоте 35 метров оказались шесть человек, в том числе ребенок. К их эвакуации привлекли 23 сотрудника МЧС и девять единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируется ввести федеральный закон о контроле за деятельностью и состоянием аттракционов с целью снижения числа несчастных случаев. За 2022 год в России было официально зарегистрировано 17 происшествий на подобных площадках.