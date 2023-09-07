Манит, манит карусель: в России появится единый свод правил об аттракционах

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 10 0

«Известия»: в РФ намерены регламентировать деятельность аттракционов

Манит, манит карусель: в России появится единый свод правил об аттракционах

Фото: Depositphotos / photoroman

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Станут ли развлечения безопаснее для посетителей?

В России намерены ввести федеральный закон о контроле за деятельностью и состоянием аттракционов. Об этом в новом материале сообщили «Известия».

Сообщается, что у властей регионов будет право регистрировать развлечения, а также запрещать их деятельность в случае необходимости. В настоящее время работа аттракционов регламентируется техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В правительстве отметили, что данная мера направлена на снижение несчастных случаев на аттракционах. К примеру, в 2023 году в оренбургском парке рухнула карусель «Вихрь». В результате ЧП пострадали 20 человек. А за 2022 год в России и вовсе было официально зарегистрировано 17 происшествий на подобных площадках.

«Сегодня аттракционы — это высокодоходный бизнес без должного контроля государства. По сути, покупая зачастую недешевые билеты, родители на свой страх и риск отправляют кататься на них детей», — отметил член президиума Союза отцов Павел Склянчук.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2023 году россияне стали тратить больше денег на развлечения. В среднем чек вырос на 68,16%.

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