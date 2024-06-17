Талант не по крови: младший сын Айзы начал читать рэп ее бывшего мужа

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 73 0

Младший сын Айзы начал читать рэп ее бывшего мужа

Талант не по крови: младший сын Айзы начал читать рэп ее бывшего мужа

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Родной отец мальчика не поддерживает увлечение сына.

Младший сын певицы, блогера и предпринимателя Айзы Ай (с 2022 года полное имя артистки звучит как Айза-Лилуна Ай) Элвис начал читать рэп. Этой новостью она поделилась в своем блоге в соцсетях.

Айза отвечала на вопросы подписчиков и ей выпало задание показать последнее видео из галереи. Она поделилась записью, на которой Элвис читает известный трек Ice Baby ее бывшего мужа рэпера Гуфа. Айза написала, что рэперский талант передался сыну не по крови (мальчик родился во втором браке артистки — с серфером Дмитрием Анохиным).

Известно, что отец мальчика часто пресекает на корню артистизм Элвиса. Айза рассказывала, что тот часто говорит ребенку: «Что ты скачешь, кривляешься?».

Ранее 5-tv.ru писал, что конфликт Киркорова и Успенской принял новый оборот.

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